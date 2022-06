Gutshof Wittenmoor: Die Zukunft des Schokoriegels

Schokoriegel-Produzent, Gutsherr, Kulturveranstalter – für seinen Unternehmergeist hat Olaf Stehwien im letzten Jahr den Altmärkischen Wirtschaftspreis in der Kategorie „Verarbeitendes Gewerbe“ gewonnen. Ein Hausbesuch auf Gut Wittenmoor.

Wittenmoor - „Wenn Sie einfach mal niemanden sehen wollen“ – Dieser Satz steht ganz unten auf der Verpackung der Tafel „OldeMark“-Schokolade aus der Tangermünder Konditorei Stehwien. Er könnte aber genauso gut auch am Ortsschild von Wittenmoor oder am Spruchbalken des gleichnamigen alten Ritterguts stehen. Wunderbar idyllisch ist es hier in dem Dorf mit gerade mal 138 Einwohnern. Und auch vom „Schokoladenschloss“, wie der Volksmund den ansichtskartenwürdigen Gutshof von Olaf Stehwien nennt, blickt man zu allen Seiten auf arkadische Landschaften.