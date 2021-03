Für den Hafenbereich der Stadt Tangermünde hat ein Unternehmer große Pläne.

Tangermünde l „Ich appelliere an uns alle, diese Idee zu unterstützen. Sie ist sehr begrüßenswert, würde uns etliche Sorgen nehmen und uns alle ein großes Stück voranbringen.“ Mit diesen Worten brachte Tiemo Schönwald, Stadtrat und Hotelier aus Tangermünde, das zum Ausdruck, was dem Applaus nach die meisten Besucher der Informationsveranstaltung am Dienstagabend im Grete-Minde-Saal ebenfalls so sahen.



Zum zweiten Mal hatte an dieser Stelle Björn Thomas, Unternehmer aus dem ostelbischen Parey, hier die Gelegenheit bekommen, seine Projektidee für den Tangermünder Hafen vorzustellen. Das Interesse war groß. Trotz Voranmeldung hatten nicht alle, die wollten, die Chance, dabei zu sein. Deshalb, so Bürgermeister Jürgen Pyrdok (parteilos), werde es möglicherweise noch eine dritte Runde dieser Art geben.



Struktur für den Hafen

Der 47-jährige Geschäftsmann hat mit seiner Hafen-Idee nicht nur für sich selbst ein weiteres spannendes Projekt zu Papier gebracht. Auch für ein Gros der Tangermünder ist er jetzt derjenige, der das „Sorgenkind“ Hafen von den Sorgen befreien könnte. Der Grund: Björn Thomas hat zwei Berater an seiner Seite, die er seit vielen Jahren kennt und die wiederum aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen, inzwischen aus dem Ruhestand heraus, wissen, wie Björn Thomas, aber auch die Kommune Struktur in den Hafen bringen können, ohne sich dabei über die Maßen verschulden zu müssen.



Manfred Maas, von 2004 bis 2018 Chef der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, kennt den Pareyer Unternehmer von dessen erster Unternehmung an. Seit 16 Jahren ist Björn Thomas selbstständig in seiner Heimat, startete mit einem Hotel und Restaurant, bis er 2011 das Erlebnisdorf eröffnete. Mit seinem Konzept „Dein Lieblingsplatz in Tangermünde“ möchte er den Raum rund um den Hafen zu einem touristischen Anziehungspunkt entwickeln.



Zusammen mit Ingo Januszewski, Tangermünder und Mitarbeiter im Pareyer Unternehmer, stellte Thomas am Dienstag seine Pläne vor. Vier Geschäfts-Säulen möchte er aufbauen. Die erste wird aus einer mehr als 200 Meter langen Steganlage unterhalb des großen Speichers bestehen. An ihr sollen bis zu 15 schwimmende Ferienappartements und einige Hausboote fest anliegen. Um den Gästen Aktivitäten bieten zu können, sollen unterschiedliche Wassersportmöglichkeiten geschaffen werden: Tretboote, Kajaks, Stand-up-Paddeln und mehr.



Betreibung des Caravanplatzes

Die zweite Säule sieht der Pareyer in der professionellen Betreibung des Caravanplatzes. Hier würde er die Rezeption für die Caravane und auch die Ferienanlage auf dem Wasser installieren. „All das haben wir schon gemacht. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, was wir brauchen. Wir lieben und fördern den sanften Tourismus“, sagte Björn Thomas.



Als dritte Säule möchte er ein Iglu-Camp errichten - ein Feriendomizil an Land mit aus Holz hergestellten kleinen Wohnhäusern in der Form von Iglus. In Estland hergestellt, werden diese komplett geliefert, müssen lediglich an Wasser, Abwasser und Strom angeschlossen werden. „Sieben bis neun dieser Iglus stellen wir uns vor. Sie sind vor allem im Winter ein beliebtes Touristenziel“, so Thomas weiter. Seine Idee bislang: Direkt neben dem Skateplatz die Camp-Anlage zu errichten. Hier meldete sich Streetworkerin Carola Schulz zu Wort: „Ich wünsche mir, dass man einen anderen Punkt findet. Das birgt Konfliktpotential. Ich bitte Rücksicht auf die zu nehmen, die diesen Platz gerade erst für sich wieder zurückgewonnen haben.“ Björn Thomas nahm diesen Hinweis gern auf und gab zu verstehen, auch an anderer Stelle dieses Camp errichten zu können.



Hafen-Café

Die vierte Säule wäre das Hafen-Café, das ab 2022 von einem neuen Pächter errichtet und betrieben werden kann. „Das hatten wir erst gar nicht auf der Agenda“, sagte er. Doch auch das würde in das Konzept passen, könnte den Touristen und Einheimischen Sommer wie Winter Gelegenheit zur Einkehr bieten.



Mehrfach betonten Thomas und auch Januszewski, dass sie mit den anliegenden Vereinen, mit den Unternehmen der Stadt eng und kooperativ zusammenarbeiten möchten. „Das ist uns wichtig“, sagten sie. „Wenn unsere Touristen fünf bis sieben Tage in Tangermünde verweilen, werden viele weitere Einrichtungen davon partizipieren.“ Deshalb müsse ein weiteres Ziel sein, „vorhandene Ressourcen besser zu nutzen, neue zu schaffen“.



Manfred Maas erklärte zu diesem Projekt: „Nur Hand in Hand kann es funktionieren, den Erlebnisraum Hafen, Elbe, Natur zu entwickeln.“ Sowohl aus der Führungsebene des Wirtschaftsministeriums des Landes als auch der Investitionsbank habe er die Aussage bekommen, dass die erforderliche Entschlammung des Hafens förderfähig sei. Auch der Bau eines sogenannten Absinkbeckens, in dem sich die Sedimente künftig sammeln und von dort aus abgepumpt werden könnten, sei förderbar. Maas sprach von 90- bis 95-prozentiger Förderung. Da es diese umfassende Finanzhilfe aber nur noch bis Ende 2023 geben werde, „sollten jetzt sehr intensive Gespräche geführt werden. Auch muss darüber nachgedacht werden, welche Bausteine fügen wir noch ein, um diesen hoch attraktiven Fördersatz nutzen zu können.“