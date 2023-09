Hallstraße in Stendal wird über Monate gesperrt

Die zahlreichen Schlaglöcher und Risse im Asphalt in der Hallstraße sollen bald der Vergangenheit angehören.

Stendal - Die Stadt Stendal hat Bauarbeiten in der Hallstraße geplant. Diese starten am 18. September. Dabei wird eine Strecke von 275 Metern vom Kreuzungsbereich Karlstraße/Am Dom bis zum Knotenpunkt Hospitalstraße/Beckstraße/Am Pulverturm erneuert. Die Hallstraße wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das gab die Stadt in einer schriftlichen Antwort auf Anfrage der Volksstimme bekannt. Der Beginn der Sanierung wird die Herstellung eines Schmutzwasserkanals sein.

Die Anlieger wurden im Vorfeld per Info-Schreiben benachrichtigt und sollen fortlaufend über den aktuellen Stand informiert werden, so die Pressestelle. Weiter heißt es in der Mitteilung: „Das Bauende ist für den 30. April 2024 vorgesehen. Für die Zeit der Arbeiten ist keine Umleitungsstrecke ausgewiesen.“ Die Bauarbeiten haben einen Kostenrahmen von rund 1,7 Millionen Euro. Gefördert werden sie aus den Förderprogrammen Städtebaulicher Denkmalschutz „Altstadtkern“ und Lebendige Zentren „Altstadt“.