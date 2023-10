Die Bauarbeiten in der Hallstraße in Stendal schreiten voran. Das geht mit weiteren Einschränkungen für Autofahrer einher.

Stendal - Die Bauarbeiten in der Hallstraße in Stendal gehen in die nächste Phase über. Für Arbeiten Trinkwasser-, Abwasser- und Gasleitungen muss die Kreuzung Hallstraße/Am Dom/Karlstraße für mindestens vier Wochen gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Montag, 23. Oktober, und soll laut Stadtverwaltung bis Freitag, 17. November, andauern.

Die Bauarbeiten auf der Kreuzung haben auch Auswirkungen auf den ruhenden Verkehr. Damit Autofahrer von der Deichstraße aus die Hallstraße in Richtung der Kreuzung befahren können, wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Das bedeutet auch, dass auf in dem Straßenabschnitt nur einseitig geparkt werden darf. Weitere Halteverbote werden in der Deichstraße, Weberstraße und Am Dom eingerichtet, heißt es aus dem Rathaus.

Seit dem 18. September wird die südliche Hallstraße grundhaft ausgebaut. Geplantes Bauende ist der 30. April 2024. Die Bauarbeiten kosten 1,7 Millionen Euro und werden mit den Förderprogrammen Städtebaulicher Denkmalschutz „Altstadtkern“ und Lebendige Zentren „Altstadt“ finanziert.