Brückenprüfer Rainer Lux vom Landesstraßenbauamt Sachsen-Anhalt in seinem Element: Im Schnitt prüft er jedes Jahr 170 Brücken unterschiedlichster Größen. Jeder Riss wird dokumentiert und in einem Prüfbericht verewigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jarchau/Hassel - Die Landesstraße 16 zwischen Jarchau und Hassel in der Nähe von Stendal wird an diesem Tag von einem gigantischen Koloss beherrscht. Ein schwerer Lastwagen mit einem ausladenden Greifarm und einem Korb, der mindestens 20 Meter in die Tiefe ragt, ist bereits von weitem zu sehen. In Fachkreisen nennt man dieses beeindruckende Gefährt ein Brückenuntersichtgerät. Doch es ist mehr als nur ein beeindruckendes Fahrzeug – es ist die erste Verteidigungslinie gegen den Zahn der Zeit.