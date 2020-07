Der richtige Umgang mit Smartphones stellt Senioren oft vor Herausforderungen. Ein spezieller Kurs in Stendal soll helfen.

Stendal l Für Renate Timme waren Smartphones nie ein Thema. Kontakt zu ihrer Familie, die nicht in Stendal wohnt, hielt sie auf gewöhnlichem Wege. Also meist übers Festnetztelefon oder am besten bei persönlichen Treffen. Über einen Messengerdienst wie WhatsApp-Bilder oder Sprachnachrichten auszutauschen, war nie ein Thema. Dann kam Corona und plötzlich änderte sich alles. Besuch zu empfangen, war nicht mehr möglich. Trotzdem wollte die 83-Jährige weiter am Leben ihrer Kinder und Enkel teilnehmen. Bilder von ihnen sehen, auf dem neuesten Stand bleiben.

Ihr Sohn hatte eine Idee: Warum seiner Mutter nicht einfach ein Smartphone schenken? Das würde die Kommunikation in der Zeit der Einschränkungen etwas erleichtern. Renate Timme war vom Vorschlag gleich begeistert. Aber wie gesagt: Mit den Geräten hatte die Rentnerin nie viel zu tun gehabt. Ein Smartphone zu besitzen und richtig damit umzugehen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Je mehr Funktionen so ein Gerät hat, desto unübersichtlicher erscheint es.

Grundbegriffe werden vermittelt

Deshalb ist Renate Timme am Dienstag in die Kleine Markthalle in der Stendaler Hallstraße gekommen. Hier lernt sie zweimal pro Woche, wie man an ein Smartphone richtig bedient. Das Angebot der Freiwilligen-Agentur Altmark, das speziell für Senioren konzipiert ist, hilft ihr enorm weiter, wie sie ohne Scheu zugibt. „Ich habe aus der Zeitung davon erfahren und wollte sofort an dem Kurs teilnehmen“, erzählt sie.

Helga Michaelis, 69 Jahre alt und ebenfalls aus Stendal, pflichtet ihr bei: Der Kurs bringe sie wirklich weiter, viel Neues erfahre sie und lerne jedes Mal dazu. Zum Beispiel, wie man die Umlaute eingibt. Nämlich indem man den Finger lange auf einem Buchstaben lässt und dann ein Feld erscheint, auf dem eben jener Umlaut abgebildet ist. Oder wie man Sprachnachrichten einspricht und anschließend abschickt. „Ihr müsst auf das Mikrofon drücken. Dann könnt ihr etwas einsprechen“, erklärt Kursleiter Marcel Reis .

Verträge sind ein Thema für sich

Die Teilnehmer hat er in zwei Gruppen aufgeteilt. In die blutigen Anfänger und in jene, die schon etwas mehr Erfahrung haben. Bei ersteren stünde erst einmal die Vermittlung von Grundbegriffen im Vordergrund: Was ist mobiles Internet? Was verbirgt sich hinter dem Begriff Datenvolumen? Was hat es mit WLAN auf sich? Wie wählt man sich in eine WLAN-Verbindung ein.

Was auffällt: Vor allem die Nachrichtenfunktionen der Handys interessieren die insgesamt vier Teilnehmerinnen. Den Messengerdienst WhatsApp richtig zu verwenden, ist den Frauen wichtig. „Erscheinen zwei Haken, dann ist die Nachricht zugestellt. Wenn sie blau leuchten, ist die Nachricht gelesen“, erklärt der Kursleiter. Noch ein wichtiger Hinweis: Die grün unterlegten Felder, sind die selbst verfassten Nachrichten, die weiß unterlegten die Antworten. Auch in Sachen Verträgen gibt Marcel Reis Nachhilfe. „Die Beratung in den Geschäften ist leider nicht immer die beste“, sagt Helga Michaelis.

Der Kurs findet dienstags und donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr in der Kleinen Markthalle, Hallstraße 49, statt.