Handyparken - Digitales Parkticket findet in Stendal Zuspruch

Das neue digitale Angebot wird in Stendal immer mehr genutzt.

Seit November 2022 besteht die Möglichkeit, in Stendal mit der App von Parkster digitale Parktickets zu ziehen.

Stendal (vs) - Wer in Stendal parken möchte, kann seit November 2022 digitale Parktickets ziehen. Die Stadtverwaltung hat ein erstes positives Fazit zu dem neuen Angebot gezogen.

Im November konnte die Stadt insgesamt 332 Parkvorgänge über die App des Dienstleisters Parkster registrieren. Doch ein spürbarer Teil der Parkvorgänge wurde wieder storniert, weil die Nutzer das neue System nur austesten wollten, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. „Im Dezember jedoch konnten bereits 1107 Parkvorgänge registriert werden – mehr als dreimal so viel wie im Vormonat.“ Die Stornierungen seien deutlich zurückgegangen. Zudem konnte Anfang Januar bereits ein erneut deutlicher Anstieg beim digitalen Parken festgestellt werden.

Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) sagt dazu: „Nach dieser Auswertung des neuen digitalen Angebots kann die Hansestadt Stendal folglich eine erste positive Bilanz ziehen. Nutzer können durch die minutengenaue Abrechnung mit dem digitalen Parkticket zudem sparen. Außerdem kann das Ticket auch bequem aus der Ferne verlängert werden.“

Das digitale Parken per App ist eine kostenlose Alternative zum Kleingeld. „Parkster“ kann bei gängigen App-Anbietern heruntergeladen werden. Damit ein Parkvorgang begonnen werden kann, muss das Auto mit Kennzeichen registriert werden. Gezahlt wird über digitale Zahldienste wie zum Beispiel „Paypal“.