Heiße Fritten in 35 Sekunden Mit Video: Pommes und Eis aus dem Automaten - 24-Stunden-Kiosk öffnet am Hauptbahnhof Stendal

Heiße Pommes und dazu ein kühles Eis. Im 24-Stunden-Kiosk am Hauptbahnhof in Stendal findet Hungrige beides an einem Ort. Was es sonst noch zu entdecken gibt und wann der Kiosk öffnet.