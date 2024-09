Auf einer der Hauptverkehrsadern nach Stendal gibt es für fast zwei Jahre kein Durchkommen. Die Stadt muss am nördlichen Ende der Lüderitzer Straße eine neue Brücke bauen.

Hauptverkehrsader in Stendal zwei Jahre gesperrt - Marode Brücke muss ersetzt werden

Die Bahnbrücke in der Lüderitzer Straße in Stendal wird ab Oktober gesperrt. Bis September 2026 wird sie neu gebaut.

Stendal. - Es ist das große Bauprojekt der nächsten zwei Jahre in Stendal: der Neubau der Bahnbrücke in der Lüderitzer Straße. Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer müssen ab 1. Oktober andere Routen nehmen, um in die Stadt zu gelangen.