Gab es 2024 eine glatte Fahrbahn für den Schwarzen Weg (Foto) in Tangermünde und auch die Bahnhofstraße, soll in diesem Jahr die Lindenstraße an der Oberfläche saniert werden.

Tangermünde. - Die Weichen für das Jahr 2025 in Tangermünde sind gestellt. Der Haushalt der Stadt ist seit Mittwochabend beschlossen. Das heißt: All das, was geplant ist, kann in Angriff genommen werden.