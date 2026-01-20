weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Anwohner in Stendal haben am Montag, 19. Januar, austretendes Wasser bemerkt und die Stadtwerke alarmiert. Für die Reparatur musste die Versorgung für mehrere Stunden eingestellt werden.

Von Leon Zeitz 20.01.2026, 11:15
Aufgrund einer Rohrbruchs musste in Stendal ein Teil des Kreuzungsbereich Nicolaistraße/Pulverturm/Am Dom gesperrt werden.
Aufgrund einer Rohrbruchs musste in Stendal ein Teil des Kreuzungsbereich Nicolaistraße/Pulverturm/Am Dom gesperrt werden. Foto: Leon Zeitz

Stendal - Im Kreuzungsbereich Nicolaistraße/Am Pulverturm/Am Dom in Stendal kam es am 19. Januar zu einem Wasserrohrbruch. Die Havarie wurde den Stadtwerken frühzeitig von Bewohnern gemeldet, nachdem sie einen Wasseraustritt bemerkt hatten.