Anwohner in Stendal haben am Montag, 19. Januar, austretendes Wasser bemerkt und die Stadtwerke alarmiert. Für die Reparatur musste die Versorgung für mehrere Stunden eingestellt werden.

Havarie in Stendal: Anwohner mehrere Stunden ohne Wasser

Aufgrund einer Rohrbruchs musste in Stendal ein Teil des Kreuzungsbereich Nicolaistraße/Pulverturm/Am Dom gesperrt werden.

Stendal - Im Kreuzungsbereich Nicolaistraße/Am Pulverturm/Am Dom in Stendal kam es am 19. Januar zu einem Wasserrohrbruch. Die Havarie wurde den Stadtwerken frühzeitig von Bewohnern gemeldet, nachdem sie einen Wasseraustritt bemerkt hatten.