Stendal - Zu einem Wasserrohrbruch kam es am Dienstag, 28. Juni, am Westwall in Stendal (Höhe Mönchskirchhof). Bei dem defekten Rohr handelte es sich um eine Trinkwasserleitung. Wie Benjamin Kittner von den Stadtwerken sagt, sei das Leck um fünf Uhr früh gemeldet worden.