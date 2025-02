Blinkende Schilder sollen in Steinfeld und an der Bismarker Kita im Landkreis Stendal mehr Sicherheit bringen.

Seit einigen Tagen werden Verkehrsteilnehmer in der Bismarker Straße der Einheit per Smiley auf ihre Geschwindikeit hingewiesen.

BISMARK/Steinfeld. - An gleich zwei Stellen werden Autofahrer in Steinfeld und Bismark auf ihre Geschwindigkeit mit einem Smiley hingewiesen. Das soll die Sicherheit für Kinder und Jugendliche erhöhen.

Eines der Schilder, das die Kommune im vergangenen Jahr angeschafft und damit auswertbare Daten sammelt, hängt seit wenigen Tagen an einem Laternenmast in der Straße der Einheit in Bismark – Fahrtrichtung Wartenberger Straße.

Auf der schnurgeraden Straße, mit einer Beschränkung auf 30 Kilometer pro Stunde, wird immer wieder zu schnell gefahren. Da sich mit der Kindertagesstätte „Pusteblume“ und dem Jugendfreizeitzentrum dort gleich zwei Einrichtungen für Kinder und Jugendliche befinden, ist der Ort gezielt für die Anlage gewählt worden. So sollen die Verkehrsteilnehmer etwa gezielt sensibilisiert werden.

Aus dem gleichen Grund ist auch der Ort der zweiten Tafel gewählt worden, wie Einheitsgemeinde-Bürgermeisterin Annegret Schwarz (CDU) mitteilte. Sie ist in der Steinfelder Ortsmitte nahe der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Stendal zu finden. Damit reagiert die Einheitsgemeinde auf eine Anfrage einer besorgten Mutter aus Steinfeld. „Seit zwanzig Jahren versuchen wir in unserem Heimatdorf, eine Straße sicher überqueren zu können. In den vergangenen zwei Jahren habe ich vier Beinahe-Unfälle in Steinfeld hautnah miterlebt“, unterstrich Nadja Lautenschläger die Dringlichkeit ihrer Forderung. Aus diesem Grund haben die Steinfelder nicht nur eine Unterschriften-Aktion gestartet, sondern auch eine Online-Petition (www.change.org/p/gebrauchsampelanlage-in-steinfeld) ins Leben gerufen.

Da es sich um eine Landstraße handelt, ist der Handlungsspielraum der Gemeinde mit dem Anbringen der Tafel bereits ausgereizt. Zumal es sogar dafür einer Genehmigung des Landkreises bedurfte. Der Ball liegt nun beim Landkreis Stendal, der sich kürzlich selbst ein Bild machte. Eine Entscheidung lässt allerdings noch auf sich warten.