Mit dem Start der Herbstferien steigt der Reisetourismus. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, in Stendal, in der Altmark und im Elb-Havel-Winkel. Hier eine Auswahl.

Herbstferien: Wohin in Stendal, Elbe-Havel und Altmark

Das Jagdschloss Letzlingen in der Nähe von Gardelegen ist das letzte erhaltene Hohenzollern-Schloss in Sachsen-Anhalt.

Stendal - Aktiv in den Herbst. Allen voran stehen bei den nun kühleren Temperaturen wieder Wandertouren. Um auf dem richtigen Weg zu bleiben, empfiehlt der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART), die „Wandernester Altmark“.

Dahinter verbergen sich von Experten geprüfte Routen samt Beschilderungen. So können sich auch weniger ortskundige Wandersleute auf Anhieb zurechtfinden. Wer neben Landschaft die Historie mag, dem ist ein Abstecher zu Schlössern und Herrenhäusern empfohlen – wie Jagdschloss Letzlingen, Schloss Kunrau und Schloss Tangerhütte.

Aktiv in Kultur eintauchen

Jazz, Rock, Pop, Folklore, Klassik und vieles mehr. Noch bis zum 2. November läuft das „Musikfest Altmark“. Es ist die 28. Ausgabe, die Kulturliebhabern Veranstaltungen unterschiedlichen Genres an zahlreichen Orten in der Region bietet.

Das Theater der Altmark in Stendal bietet im Herbst einen Workshop in der Ferienzeit. Anna Kruse, Altmärtkischer Regionalmarketiing- und Tourismusverband

Das Theater der Altmark in Stendal ist in die neue Spielzeit mit einem abwechslungsreichen und künstlerisch aufwendig initiierten Spielprogramm gestartet. Erleben kann man unter anderem das Puppenspiel „Das Schaf Charlotte“ (ab 3 Jahren) und einen Workshop extra für die Ferienzeit, vom 16. bis 20. Oktober, jeweils von 9 bis 12 Uhr in der kleinen Markthalle. Ergänzend laden die Kinos in Salzwedel und Stendal bei einem guten Film und einer Tüte Popcorn zum Verweilen ein.

Angebot für Spezialisten und Entspannung pur

Wie der ART weiter informiert, sind die Museen der Altmark stets einen Besuch wert. Ob Freilichtmuseum Diesdorf, Altmärkisches Museum in Stendal, Prignitz-Museum in Havelberg, das Danneil-Museum in Salzwedel oder die Stadtmuseen von Tangermünde, Gardelegen und Osterburg – hier werden viele Interessen abgedeckt.

Spezialisten kommen ebenso auf ihre Kosten: So erfährt man im Bismarck-Museum Schönhausen alles über den „Eisernen Kanzler“, in der Langobarden-Werkstatt Zethlingen vieles über die Lebensweise unserer ältesten Vorfahren und im Winckelmann-Museum in Stendal reichlich Interessantes über die Begründer der Altertumsforschung. Dort kann außerdem im Museumsgarten das größte Trojanische Pferd der Welt besichtigt werden.

Wenn die Natur zur Ruhe kommt, sollte der Mensch es ihr gleichtun. So empfiehlt der ART beispielsweise Entspannung nach einem aktiven Streifzug durch die Landschaft, ebenso nach einem Kulturevent und Besuch eines historischen Ortes. Das Freizeitbad Altoa in Stendal ist ein kleines tropisches Paradies mitten in der Altmark. Hier kann der Nachwuchs toben oder jedermann seine Bahnen im Sportbecken ziehen. Entspannung pur bietet die Saunalandschaft.