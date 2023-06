Im Haferbreiter Weg in Stendal sollen eine Fahrradstraße sowie ein Kreisel entstehen.

Stendal - Wie so oft steht am Anfang die Frage: Können wir uns das leisten? Wenn der Haushalt der Hansestadt Stendal für das Jahr 2024 ein klares Ja zulässt, dann soll der grundhafte Ausbau des Haferbreiter Weges im ersten Bauabschnitt zwischen Arneburger Straße und Uchtebrücke in Angriff genommen werden.