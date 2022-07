Historische Bismarck-Kapelle bei Tangerhütte wieder zukunftsfit gemacht

Die kleine alte Kapelle in Briest bei Tangerhütte hat ein neues Dach und einen stabilisierten Fachwerkgiebel bekommen. Mehr als 100 000 Euro sind geflossen, um die wohl älteste protestantische Gutskapelle der Altmark für die nächsten Generationen zu bewahren.

Die sanierte Kapelle in Briest wird gefeiert.

Briest - 115 00 Euro, davon 103 000 als Fördermittel, sind in die Rekonstruktion der Kapelle in Briest geflossen. Seit März wurde dort gebaut, jetzt konnte die Fertigstellung gefeiert werden. Die Sanierung des historischen Gebäudes war dringend notwendig gewesen, weil das Dach undicht geworden war und die hintere Giebelwand herauszukippen drohte. Die Kapelle stammt aus dem Jahr 1599 und ist einst von der Familie von Bismarck in Zusammenhang mit dem benachbarten Rittergut errichtet worden.