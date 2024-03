Anzeigen erstattet Hobby-Ordnungshüter ist auf der Jagd nach Parksündern in Stendal

Niclas Matthei nennt sich selbst „Anzeigenhauptmeister“ und hat eine ungewöhnliche Mission: Er will in jeder Stadt und Gemeinde in Deutschland mindestens einen Falschparker anzeigen. Die Volksstimme hat ihn begleitet.