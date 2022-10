Hochschule Stendal erfüllt sich mit Anbau langersehnten Wunsch

Ein zwei Millionen Euro teurer Anbau nimmt in Stendal Form an.

An der Hochschule in Stendal wird fleißig gebaut.

Stendal - An der Hochschule in Stendal haben sich vor dem Ende des Sommersemesters dieses Jahres bereits Bauarbeiten angedeutet. Mittlerweile nimmt der neue Anbau Form an.