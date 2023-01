Hochzeitsstadt Tangermünde im Aufwind - mehr als 100 Brautpaare haben sich getraut

Nadine (32) Fischer-Lücke und Jens (38) Lücke mit ihren Kindern Vincent (6), Elise (3) und Lilia (1) im Glück. Ihre standesamtliche Trauung in Tangermünde fand am 11.11. 2022 in der Salzkirche statt.

Foto: Anke Hoffmeister