Hilfsangebot Horror Wachkoma - Stendalerin gründet nach Schicksalsschlag eine Selbsthilfegruppe

Der Partner liegt im Wachkoma. Für viele Angehörige die Horrorvorstellung schlechthin. Nicht selten fühlen sie sich in solch einer Situation machtlos. Rat und Hilfe finden sie in Stendal. Standort der einzigen Selbsthilfegruppe in Sachsen-Anhalt.