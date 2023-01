Im Landkreis Stendal heißt es zum achten Mal „Denken ohne Geländer“

Die Projektwochen „Denken ohne Geländer“ in Stendal bietet Theater, Lesungen, Exkursionen und vieles mehr. Ein Themenschwerpunkt ist der Antisemitismus.

Der Gedenkstein der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe in Gardelegen. Einer der Programmpunkte der Veranstaltungswoche „Denken ohne Geländer“ ist eine Exkursion nach Isenschnibbe.

Stendal - Workshops, Theaterstücke, Ausstellungen und Vorträge regen in der Woche um den 27. Januar 2023 – dem Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus – zum Nachdenken an. Bereits zum achten Mal finden in Stendal die Projektwochen „Denken ohne Geländer“ statt. Vom 12. bis zum 30. Januar sind verschiedene Veranstaltungen geplant.