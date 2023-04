Stendal - Die Schöffenwahl ist im vollen Gange. Im ganzen Land werden ehrenamtliche Richterinnen und Richter für die Amtszeit 2024 bis 2028 gesucht. Im Landkreis Stendal sieht es jedoch, was die Anzahl der Bewerbungen für das Jugendschöffenamt angeht, schlecht aus. „Wir sind noch weit weg von den 300 Bewerbern, die wir auf die Vorschlagsliste setzen müssen“, sagt Kathrin Müller, Leiterin des Jugendamtes, am 25. April in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses.

Etwa 60 weibliche und 80 männliche Interessierte fehlen noch. Wenn sich nicht genügend Bewerber finden lassen, müssen die restlichen Plätze verpflichtend ausgewählt werden. „Das wollen wir vermeiden.“

Jugendschöffen sind ehrenamtliche Richter, die für die Rechtsprechung in Jugendstrafsachen eingesetzt werden. Bei dem Schöffenamt handelt es sich um eine Bürgerpflicht. Heißt also: Man kann zum Schöffen verpflichtend ernannt werden, obwohl man sich nicht beworben hat.

Gesucht werden Bewerber, die über Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen verfügen. Sie müssen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein, dürfen durch kein Strafverfahren belastet sein und müssen im Kreis Stendal wohnen. Wer Interesse hat, sollte sich umgehend beim Jugendamt des Landkreises Stendal bewerben. Die Vorschlagsliste muss bis zum 23. Mai 2023 dem Jugendhilfeausschuss vorliegen. Bis dahin ist noch Zeit.