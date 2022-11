Im Stendaler Volksstimme-Shop gibt's von Konzertgenuss bis Reiselust

Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk lohnt sich der Weg in das Servicecenter der Volksstimme in Stendal.

Stendal - Der erste Advent liegt hinter uns, der zweite steht bevor. In 26 Tagen ist Heiligabend. Der Run auf die Weihnachtsgeschenke ist im vollen Gange, guter Rat ist oftmals teuer. Deshalb wird die Volksstimme in einer kleinen Serie Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Tipps für Geschenkideen geben. Heute aus dem Servicecenter der Volksstimme in der Hallstraße 51 in Stendal.