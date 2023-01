Kirchensanierung Im Tangermünder Kirchenbereich müssen Glocken saniert werden

In Milterns kleiner Dorfkirche aus Feldsteinen hängen drei Glocken. Allerdings läuten diese nicht immer so, wie es die Gemeinde möchte. Obwohl elektrifiziert, hat das Geläut in gewisser Weise ein Eigenleben.