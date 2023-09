Immer mehr Müll häuft sich auf Parkplatz in Stendal an

Leere Verpackungen liegen in Stendal nahe des neuen Bistros an der Brüderstraße herum. Und das, obwohl die Betreiber zu ihren Öffnungszeiten einen Mülleimer im Eingangsbereich aufstellen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Er ist noch weit entfernt einer Müllhalde zu gleichen, dennoch macht in Stendal der Parkplatz zwischen Deichstraße und Brüderstraße keinen guten optischen Eindruck. Einhergehend, aber nicht nur, mit der Öffnung des neuen Bistros an der Brüderstraße flattern vermehrt Papiertüten im Wind, Verpackungen liegen herum und Essensreste schimmeln in der Sonne.