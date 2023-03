In der Stendaler Brüderstraße klafft ein Loch

Die Bauarbeiten am Kanalnetz am Stendaler Mönchskirchhof haben diese Woche begonnen.

Stendal - Auf große Bagger und tiefe Löcher müssen sich Besucher des Stendaler Mönchskirchhofs derzeit einstellen: Das Kanalnetz rund um den historischen Platz wird seit dieser Woche komplett erneuert. Bauarbeiter der Stendaler Baufirma Punzel verlegen in dreieinhalb Metern Tiefe die röhrenförmigen Einzelteile des neuen Schachts, die mit schwerem Gerät zuvor in die Grube gehievt wurden. Grundwasser sammelt sich in einer Ecke des rund acht Meter langen und drei Meter breiten Lochs im Boden.