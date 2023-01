In diesem Stendaler Supermarkt müssen Rucksäcke draußen bleiben

Aufmerksamen Kunden einer Edeka-Filiale in Stendal wird seit Kurzem ein Zettel am Eingang aufgefallen sein. Dieser weist Kunden darauf hin, ihre Taschen und Rucksäcke an der Kasse abzugeben. Der Grund: Diebstähle. Aber ist das erlaubt?

Ein Schild an einer Edeka-Filiale in Stendal. Kunden dürfen ihre Rucksäcke und Taschen nicht mehr mit in den Laden nehmen.

