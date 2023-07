Das „Bistro Kläden“ wird an seinem neuen Standort an der Ortsdurchfahrt in Kläden platziert.

Kläden - Das „Bistro Kläden“ schwebte am Montag, 3. Juli, an seinem neuen Standort an der Ortsdurchfahrt ein. Gleich neben dem Suppen-Café der Klädener Suppenmanufaktur errichtet Bistro-Inhaber Ibrahim Cemberlitas einen neuen Pavillon, in dem er künftig Döner, Pizza und vieles mehr im Angebot hat.