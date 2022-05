In Stendal brennen Müllcontainer, Brandstiftung ist es aber nicht

Müllcontainer wurden am späten Sonntagabend, 13. Februar, in Stendal angezündet.

Stendal - Beim Eintreffen der Beamten steht der Müllcontainer in der Graf-von-Stauffenberg-Straße voll in Brand. Wenige Minuten später hören die Polizisten einen Knall. Ein weiterer Container brennt – diesmal in der Rosa-Luxemburg-Straße. So beschreibt das Polizeirevier Stendal den Vorfall am Sonntag, 13. Februar. Brandstiftung können die Beamten ausschließen.