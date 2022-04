In Stendal: Coole Kisten, sexy Mädels und tollkühne Rennfahrer

Tausende Fans hat ein markenoffenes Tuning-Treffen auf den Flugplatz in Stendal-Borstel gelockt.

Christian Möhring (im schwarzen Auto) war zum ersten Mal beim Ostercruising in Stendal und nahm am Viertel-Meilen-Rennen teil.

Stendal - Der Anfahrtsweg von Bad Wilsnack nach Stendal auf den Flugplatz im Ortsteil Borstel zum Oster-Sonntag-Cruising war für PS-Liebhaber Christian Möhring ein Klacks. „Für so ein Event nimmt man gern mal ein paar Kilometer in Kauf“, sagt der 42-Jährige. Und er hat es am Ende nicht bereut.