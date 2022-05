In Stendal entstehen neue Wohnungen in mehr als 200 Jahre altem Haus

Das Haus an der Ecke Weberstraße/Deichstraße in Stendal wird endlich saniert. Das ruinöse Gebäude stand jahrelang leer.

Stendal - Es war lange ein Schandfleck: das Haus in der Weberstraße an der Ecke zur Deichstraße in Stendal. Seit einigen Wochen ist das Grundstück nun eine Baustelle. Der Investor (Name d. Redaktion bekannt) erklärt, was er mit dem Haus vorhat und warum er erst nach Jahren des Wartens mit der Sanierung begann.