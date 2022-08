In Stendal gehen die Autos aus

Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Materialmangel: In Stendal werden Wartezeiten für Neuwagen immer länger und Gebrauchte immer teurer. Es droht sogar Kurzarbeit.

Die Zeiten, in denen die Plätze mit Gebrauchtwagen fast übervoll waren, sind längst vorbei. Auch in Stendal.

Stendal - Das neue Auto war ausgesucht. Die Zusatzausstattung aufgelistet. Auch der Preis stand fest. Dann die Überraschung: Als Tom K. (Name geändert) aus Stendal nach der Lieferzeit fragte, hieß es: „Wahrscheinlich kommt der Wagen erst in einem Jahr.“ Und der Autoverkäufer fügte hinzu: „Aber das ist nur eine Vermutung von mir. Niemand kann sagen, wie es in unserer Branche weitergeht.“