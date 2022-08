In Stendal heißt es immer lauter: Lasst uns 1000 Jahre feiern!

Stendal - „1000 Jahre wir in Stendal.“ Das sollte beim Sachsen-Anhalt-Tag in der Hansestadt vom 1. bis 3. Juli kräftig gefeiert werden. Als das größte Fest des Landes coronabedingt abgesagt werden musste, verschwand – bis auf wenige kleine Veranstaltungen – das historische Jubiläum in der Versenkung. Bis heute gibt es keine Ideen und Pläne im Rathaus, doch noch eine 1000-Jahr-Feier zu veranstalten. Doch die Stimmen, die ein Fest fordern, werden immer lauter. Und was macht die Stadtverwaltung?