In Stendal kann noch 2022 per App geparkt werden

Mit der App des Anbieters „Parkster“, wie im Bild zu sehen, kann man bald in Stendal ohne Kleingeld parken.

Stendal - Das Kleingeld für eine weitere Stunde parken fehlt. Was tun? Zum Bäcker laufen und Geld wechseln lassen? Das hat bald ein Ende – genauer gesagt im November. Dann nämlich wird es möglich sein, in Stendal per Handy zu parken.