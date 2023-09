Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Alstom öffnete das Werkstor und zuhauf strömen Neugierige auf das große Gelände an der Tangermünder Straße in Stendal. Die Stadt ist seit 150 Jahren Eisenbahnstandort und wird es wohl noch lange bleiben. Was Alstom bietet, leistet und kann, hat die mehr als 1000 Besucher zum Tag der offenen Tür am 23. September beeindruckt.