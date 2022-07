In Stendals Innenstadt: Friede, Freude, Straßenkreide

In der Stendaler Innenstadt tauchen mit Kreide geschriebene Schriftzüge auf. Die Volksstimme hat den Straßenkünstler Thommy Frieden eine Nacht lang bei seiner Arbeit begleitet und mit ihm über die Spaltung der Gesellschaft, Polizeipatrouillen in Stendal und den nächsten Regen gesprochen.

Am Donnerstag zieht die Kreidemalerei von Thommy Frieden in der Breiten Straße die Blicke von Passanten auf sich.

Stendal - „Ohne Wahrheit kein Frieden. Ohne Liebe kein Leben.“ Dieser Schriftzug in feinsäuberlicher Schreibschrift steht seit Mittwochnacht auf dem Straßenpflaster am südlichen Ende der Breiten Straße kurz vorm Sperlingsberg in Stendal. Urheber der Straßenkreidemalerei ist der 38-jährige Thommy Frieden, so sein Künstlername, der seit rund zwei Jahren immer wieder nachts durch Stendal zieht, um seine Botschaften auf die Straßen Innenstadt zu malen.