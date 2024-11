In Tangermünde entstehen bis Mai 2025 23 modernste Wohnungen, die mit Blick auf die Tangerniederung bis hin zur Elbe ein ruhiges Wohnumfeld mit Zentrumsnähe bieten.

In Tangermünde entstehen aktuell moderne Wohnungen mit Naturblick

Tangermünde. - Wer in Tangermünde eine Wohnung sucht, der muss entweder viel Geduld mitbringen, Glück oder Beziehungen haben. Das Leben in der Stadt an der Elbe ist beliebt. Deshalb ist auch das neueste Projekt von großem Interesse.