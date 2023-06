Elektroautos können ab sofort innerhalb weniger Minuten mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt pro Stunde an einem sogenannten Hypercharger in Tangermünde aufgeladen werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde - Die erste Schnellladesäule in der Stadt gaben gestern Thomas Grunwitz (Mitte), Vorstand der Raiffeisen-Warengenossenschaft Tangerhütte, und Holger Meinen (links) von den Stadtwerken Stendal am Standort der Raiffeisen-Tankstelle im Gewerbepark frei. Mehr als 100 000 Euro investierten die Stendaler in dieses Angebot. Grunwitz stellt dafür die Fläche zur Verfügung. Ist der Auto-Akku bei 20 Prozent, dann könne er innerhalb von 20 Minuten wieder auf 90 gebracht werden, sagte Meinen. Tangermündes Bürgermeister Steffen Schilm (rechts, parteilos) testete es mit dem stadteigenen E-Auto. Aktuell gibt es in der Stadt sieben Standorte mit E-Ladesäulen von verschiedenen Anbietern, überwiegend mit einer Leistung von 22 Kilowatt.