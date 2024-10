Die 21. Auflage des Tangermünder Töpfermarktes lockt am Wochenende erneut Tausende Menschen aus vielen Regionen an die Elbe. Die Vielfalt der Angebote begeistert.

Tangermünde. - Wenn sich Autoschlangen in Richtung Tangermünde und später durch die Innenstadt schieben, dann ist dies das beste Zeichen dafür, dass wieder etwas Großes stattfindet – so wie am Wochenende am Hafen der Kaiser- und Hansestadt.