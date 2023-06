Es zieht wieder mehr Leben ein in die katholische Kirche von Tangermünde – musikalisches Leben. Was lange Zeit ruhte, erlebt aktuell einen Neuanfang. Susanna Kramarz hat sich dieser Aufgabe angenommen.

In Tangermünde heißt es: „Füllt den Raum mit eurer Stimme“

Susanna Kramarz (vorn links) mit einem Teil des neu gegründeten Ensembles, das an diesem Mittwoch zur Probe gekommen war.

Tangermünde - Musik begleitet Susanna Kramarz, die seit 2016 in Wust lebt, schon ihr Leben lang. Jetzt stellt sie sich selbst einer neuen Herausforderung. Sie möchte einen Chor aufbauen – in Tangermünde in ihrer katholischen Kirchengemeinde, der sie selbst angehört. Dabei ist Susanna Kramarz beruflich ganz anders unterwegs.