In Tangermünde ist vor 90 Jahren erster Brückenschlag über die Elbe erfolgt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde - „Möge die Brücke im Dienste des deutschen Volkes das Band von Volksgenossen zu Volksgenossen östlich und westlich der Elbe enger knüpfen (…) und somit dem ganzen deutschen Volke dienen, ein stolzes Denkmal deutscher Kraft und deutschen Lebenswilles.“ - Erst wenige Monate an der Macht, wussten die Nazis ein Ereignis in Tangermünde propagandistisch für sich zu nutzen, für das der Grundstein bereits in der Weimarer Republik gelegt wurden.