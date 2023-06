Mit einem geänderten Flächennutzungsplan will Tangermünde unter anderem den Weg für den Bau von Freiflächenphotovoltaikanlagen ebnen.

In Tangermünde sollen zwei neue Solarparks entstehen

Ein Solarpark an einer Bahnstrecke. Auch in der Gemarkung Hämerten ist ein Projekt dieser Art geplant.

Tangermünde - Solarpark-Investoren geben sich derzeit in den städtischen Verwaltungen die Klinken in die Hand. Sie sind auf der Suche nach geeigneten Flächen, auf denen mit Sonne Strom erzeugt werden kann. Die Verlockungen für Grundstücksbesitzer und Kommunen sind groß. Hohe Pachten und Abgaben werden geboten - auch in Tangermünde.