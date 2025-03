Ein Insolvenzverwalter wird vom Amtsgericht Stendal entlassen, weil er ihm anvertrautes Geld in seine Tasche steckt. Warum die Insolvenz der Molkerei Havelberg seit 26 Jahren läuft.

Insolvenzverwalter aus Stendal hat sich an bankrotter Molkerei bereichert

Stendal/Havelberg - Aufgabe eines Insolvenzverwalters ist es, „die vorhandenen Werte zu sichern“. Weise Worte eines erfahrenen Insolvenzverwalters. Als solcher ist man Treuhänder der Gläubiger. Was aber, wenn es mit der Treue nicht so weit her ist?