Irritierte Autofahrer: Bahnbrücke auf der Lüderitzer Straße in Stendal gesperrt

Stendal - 8.15 Uhr am Dienstagmorgen: Zwei Mitarbeiter von Brand & Wangler Verkehrstechnik aus Magdeburg befestigen das letzte Schrankenzaun-Element auf der Bahnbrücke der Lüderitzer Straße in Stendal. Sie versperren den Weg endgültig für die nächsten zwei Jahre. Am Morgen der Sperrung sorgte das für Irritationen bei den Verkehrsteilnehmern.