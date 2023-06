Stendal - Normalerweise hätte sie das Rehkitz töten müssen. Es lebte kaum noch, als Sarah Olitzsch-Pein sich neben das schmächtige Tier kniete und ihr die Tränen übers Gesicht liefen. Olitzsch-Pein ist Jägerin, 26 Jahre alt. Seit zehn Jahren hat sie den Jagdschein, sie ist es gewohnt, Tiere zu töten, um ihr Fleisch zu essen oder selten auch, um sie von ihren Qualen zu erlösen.

An jenem Nachmittag im Mai hatte Olitzsch-Pein von der Unteren Jagdbehörde Stendal (UJB) eine E-Mail bekommen: Eine Frau habe ein lebendes Rehkitz im Stadtforst Stendal gefunden, stand darin. „Es sieht aus, als würde es sich quälen.“ Olitzsch-Peins Mann, Jorgino Pein, ist Pächter des Stadtforsts.

Meldung von Passanin: Jägerin hat verletztes Rehkitz schnell gefunden

Das Kitz war nicht schwer zu finden, Olitzsch-Pein hatte die Standortkoordinaten von der UJB genannt bekommen. Ein halbtotes Tier mit Bisswunden am Kopf lag da vor ihr im kniehohen Gras. Sie stupste es an, redete ruhig auf das Kitz ein. Es reagierte kaum. Aber es lebte noch. Statt das kleine Reh zu töten, hob sie es auf, packte es auf den Beifahrersitz ihres Autos und rief in ihrer Tierarztpraxis an.

Immer wieder greifen Hunde Rehkitze an: Jorgino Pein bringt Hinweisschilder im Stadtforst an. Foto: Sarah Olitzsch-Pein

Wie viele Rehkitze jedes Jahr Menschen und ihren Vierbeinern zum Opfer fallen, sagt keine Statistik. Ein paar einfache Regeln können die Tiere retten: Hunde gehören zwischen dem 1. März und 15. Juli in freier Landschaft an die Leine. Denn auch wenn ein Hund nur an einem Kitz schnuppert, ist das sein Todesurteil. Genauso wenn ein Mensch ein gefundenes Kitz anfasst. Riecht das Junge nach Mensch oder Hund, nimmt die Ricke es nicht mehr an. Und ein mutterloses Jungtier stirbt.

Retung von Rehkitz in letzter Minute: Wut auf unbekannten Hund und Halter

Das Wartezimmer im Norden Stendals war voll, Olitzsch-Pein und das Kitz wurden sofort als Notfall aufgenommen. „Sollen wir es einschläfern oder ihm eine Chance geben?“, fragte Tierärztin Ulrike Frister.

Eben noch im Wald war Olitzsch-Pein mit der Situation, dem leidenden Tier und der Wut auf einen unbekannten Hund und seinen Halter überfordert. Denn ein Hund muss es gewesen sein, der das Jungtier so zugerichtet hatte, da ist sie sich sicher. Ein Raubtier hätte das Rehkitz gefressen oder verschleppt.

In der Stendaler Tierklinik zeigte der junge Rehbock kaum Reaktionen, ließ Antibiose und Wunderversorgung über sich ergehen. Foto: Sarah Olitzsch-Pein

Hier in der Tierarztpraxis stand ihr Entschluss fest: „Wir geben ihm eine Chance, dann haben wir es wenigstens versucht!“ Es folgten Spritzen und Untersuchungen, Wunderversorgung, Röntgen, Schmerzmittel und Antibiose über einen Tropf. Das Tier, das sie da gerettet hatte, war ein kleiner Rehbock. Er hatte Bisswunden am Kopf und im Nacken, die Wunden waren mindestens einen Tag alt, Fliegenmaden hatten sich schon darin festgesetzt.

Der kleine Bock war dehydriert, hatte eine Lungenentzündung, ein Innenohr war verletzt. Zwei Stunden später durfte Olitzsch-Pein den Kleinen mit nach Hause nehmen. Nach wie vor war das Kitz apathisch. Olitzsch-Pein gab ihm noch keinen Namen. „Ich hatte nicht viel Hoffnung, dass er es schafft“, erzählt sie.

Rehkitz-Retterin Olitzsch-Pein: in Jägerfamilie aufgewachsen

Olitzsch-Pein ist in einer Jägerfamilie aufgewachsen, wollte Jägerin werden wie ihr Vater. „Mein Papa hat immer sehr gewissenhaft gejagt“, erinnert sie sich. „Ich denke auch dreimal darüber nach, was und ob ich schieße.“ Möglichst die jüngsten und schwächsten Tiere, die es wahrscheinlich nicht über den Winter schaffen, die aber groß genug sind, um ihr Fleisch verwerten zu können. Niemals das Muttertier, auf das die Jungtiere ja angewiesen sind.

„Das Töten ist der kleinste Bestandteil der Jagd“, sagt Olitzsch-Pein. Sie hat viele andere Aufgaben: Wildtiere beobachten, Hochsitze instandhalten, Pirschwege und Einfahrten freischneiden, ihre Hunde ausbilden.

Während Olitzsch-Pein in der Tierarztpraxis um das Leben ihres Findlings bangte, kaufte ihr Mann Lämmermilchpulver im Baumarkt. Zuhause hatte sie schon alles, was sie für die Versorgung eines kleinen Rehs brauchte.

Im Jahr zuvor hatten sie und ihr Mann bereits ein Rehkitz vor dem Hungertod gerettet. Alle vier Stunden würde es nun Milch brauchen, auch nachts. „Bei den ersten Fütterungen hatte er kaum Kraft, seinen Kopf oben zu halten, außerdem hustete er wegen der Lungenentzündung sehr stark“, erzählt Olitzsch-Pein.

Überlebender Rehbock auf Jim Knopf getauft

Am zweiten Morgen bekam der kleine Rehbock endlich einen Namen. Olitzsch-Pein hatte ihn in einer Hundebox in der Küche untergebracht, dem ruhigsten Raum im Haus, in den ihre fünf Hunde nicht hineindurften. An diesem Morgen kam sie in die Küche, da stand der Kleine in der Box, schaute sie an und wollte Milch. In dem Moment war sie sich sicher, dass er es geschafft hatte. Sie nannte ihn Jim Knopf.

So sehr sie ihn ins Herz geschlossen hatte, Olitzsch-Pein war es wichtig, dass der kleine Rehbock nicht zu sehr an Menschen gewöhnt wird. Sie fand eine Wildtierauffangstation im Kreis Anhalt-Bitterfeld, die die Tiere wieder auswildert. Nun lebt Jim Knopf im Süden Sachsen-Anhalts. Vor kurzem bekam sie ein Video von Jim Knopf und der Nachricht: „Er bessert sich jeden Tag.“