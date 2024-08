Rummel zum Sachsen-Anhalt-Tag Warum der Jahrmarkt in Stendal keine Achterbahnen hat

Eng an eng stehen so viele Fahrgeschäfte auf dem Jahrmarkt zum Sachsen-Anhalt-Tag wie ewig nicht mehr auf dem Schützenplatz in Stendal. Nur die Achterbahnen fehlen zum Landesfest.