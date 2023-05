A14 Magdeburg-Schwerin Je näher die A14 nach Stendal kommt, desto größer die Angst vor Verkehrschaos

Hat die A14 Stendal im Norden von Sachsen-Anhalt erreicht, befindet sich der Ortsteil Uenglingen in der Einflugschneise. Die Dorfbewohner haben Angst um ihre Sicherheit und konkrete Forderungen an die Landesregierung in Magdeburg.