Jetzt ist Schluss im Wildpark Weißewarte: Letztes Wochenende für Besucher

Nun geht es Schlag auf Schlag mit dem in Schieflage geratenen Wildpark Weißewarte: Die Schließung steht unmittelbar bevor, die Insolvenz soll eingeleitet werden. Doch es gibt noch einen Hoffnungsschimmer.

Weißewarte - Das kommende Wochenende wird das letzte sein, an dem der Wildpark in Weißewarte geöffnet ist. Was danach mit der Anlage passiert, ist derzeit ungewiss.

Im Stadtrat am Mittwochabend erklärte Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) im Auftrag der Gesellschafterversammlung dass man am Mittwoch die Einleitung der Insolvenz für die gemeinnützige Betreibergesellschaft (GmbH) beschlossen habe.

Mit dem Wegfall der Geschäftsführung durch die Kündigung von Victoria Alex und durch das Fehlen ausreichend qualifizierten Personals sind die Voraussetzungen für die Zoogenehmigung weggefallen. Der Wildpark samt Inventar und Tieren fällt damit an die Einheitsgemeinde zurück.

„Wir werden uns weiter um die Tiere kümmern“, sagte Brohm, eine Öffnung des Parkes für die Besucher aber soll es erst wieder geben, wenn ein neuer Pächter übernommen hat.

Der 25. Oktober wird der letzte Tag sein, an dem der Wildpark in Weißewarte geöffnet wird.

Auf dem ruhen nun alle Hoffnungen. Mitte November soll der – nach Vorstellung den Verwaltung in Tangerhütte – an den Start gehen. Ob das klappt, bleibt abzuwarten. Es liefen bereits Gespräche mit mehreren Interessenten, sagte Brohm weiter.

Wer sich konkret für den Wildpark interessiert, dazu gibt es bisher keine Aussagen. Die Ausschreibung der Anlage sei angelaufen, so der Bürgermeister weiter. In wenigen Wochen wird sich zeigen, ob dem Interesse auch Taten folgen und der Wildpark eine Zukunft haben wird.

Eine weitere Idee aus der Gesellschafterversammlung sprach Stadtratsvorsitzender Werner Jacob an: Tiere, die unter Artenschutz stehen, könnten dem Tierpark in Stendal in Obhut gegeben werden.