Jetzt wird gebohrt: Tangerhütte fehlt das Löschwasser

Tangerhütte lässt derzeit drei Löschwasser-Tiefbrunnen bohren. Probleme mit dem Löschwasser gibt es in der Einheitsgemeinde nicht erst seit dem Großbrand in Bittkau 2019. In Grieben ist man allerdings mit dem geplanten Standort des Brunnens nicht einverstanden.

Tangerhütte - 152 000 Euro investiert die Einheitsgemeinde aktuell in drei neue Löschwasserbrunnen. Der erste ist der in Scheeren, er wird rund 36 000 Euro kosten. Ihm folgen dringend notwendige Brunnen in Polte und in Grieben. Weitere sind geplant.