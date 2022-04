Johanniter demonstrieren für ihre Arbeitsplätze in Stendal

Rettungsfahrzeuge der Johanniter-Unfallhilfe stehen auf dem Marktplatz in Stendal. Die Beschäftigten wollen vor der Kreisverwaltung für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstrieren.

Stendal - Mit dem Rettungsdienst ist es ein wenig wie mit dem Wasser aus der Wand oder dem Strom aus der Steckdose. Solange es funktioniert, fragt niemand, was hinter den Kulissen passiert. Aber was, wenn die Arbeit in Frage gestellt wird?